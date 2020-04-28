"Інтертелеком" блокує процес впровадження 4G в Україні – НКРЗІ

Телеком-оператор "Інтертелеком" не виконує взяті на себе зобов'язання щодо перерозподілу радіочастотного ресурсу в діапазоні 900 МГц у межах Спільного плану по забезпеченню зв'язком та інтернетом 90% населення України.

Про це повідомляє у Facebook секретар із забезпечення діяльності голови Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації Богдана Півень.

"Відповідно до складеного плану "Інтертелеком" мав вивільнити спектр каналів CDMA для надання можливості іншим операторам, зокрема "Київстару", використати ці частоти для технології E-GSM.

У свою чергу "Київстар" вивільняє частину свого радіочастотного ресурсу для надання можливості операторам Vodafone Ukraine та lifecell викупити цей радіочастотний ресурс для забезпечення потреби у наданні послуг голосового зв’язку", - написала вона.

За словами Півень, були проведені усі ліцензійні процедури та видані ліцензії 3 операторам, які заплатили за них до держбюджету понад 612 млн грн.

"Інтертелеком" ліцензію не оплатив, порушивши усі терміни та домовленості. Нами пропонувались альтернативні варіанти отримання меншої, але достатньої для комфортного надання телекомупослуг, кількості радіочастотного ресурсу та відповідно менших сум оплати (з 190 до 19-15 млн грн). Альтернативних варіантів Інтертелеком не надав та звернувся до суду", - підкреслюють в Нацкомісії.

Відповідно до рішення суду за позовом "Інтертелекому" ліцензії компанії продовжують свою дію.

У НКРЗІ наголошують, що це призводить до неможливості задіяння своєї ліцензії "Київстаром".

"Як наслідок, "Київстар" не може вивільнити ресурс для Vodafone Ukraine і lifecell, які в свою чергу не зможуть розпочати роботу за отриманими ліцензіями, що повністю блокує надалі виконання плану рефармінгу та впровадження сучасної радіотехнології 4G в Україні, ставить під загрозу забезпечення інтернет-доступом 54 млн абонентів трьох мобільних операторів у надзвичайно критичний час", - заявила Півень.

За її словами, НКРЗІ рекомендувала "Інтерлекому" до 8 травня 2020 року звернутись до Комісії із заявами про переоформлення ліцензій, відмовившись від використання смуги радіочастот каналів 9-11, 14-15.