"Укрексімбанк" планує у цьому році звернутися до Кабміну по докапіталізацію на 1 мільярд доларів

"Укрексімбанк" планує у 2020 році звернутися по докапіталізацію до уряду на суму близько 1 млрд доларів, а для поліпшення операційної ефективності банку розглядають варіант викупу своїх єврооблігацій з ринку.

Про це в інтерв'ю виданню "Український капітал" заявив голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер.

"Дійсно, не секрет, що в банку досить великий проблемний кредитний портфель. Дуже багато кредитних кейсів в стані реструктуризації. Частина з них носить формат відкладених проблем. Підсилює цей ефект пандемія і коронавірус, плюс пережиті кілька криз. Кожен з них давав певний виток проблемності.

Зараз не можна говорити про те, що це саме попередній менеджмент або попередньо-попередній. Кожен вніс свій "внесок" в цю ситуацію", - сказав Мецгер.

Голова "Укрексімбанку" зазначив, що на сьогодні NPL (непрацюючі кредити - ред.) банку перевищують 70 млрд грн.

"Ці проблеми накопичувалися не один рік. Є як об’єктивні чинники його формування - АТО, девальвація, політичний фактор, зараз пандемія, як і ймовірно людський фактор, який ми можемо м’яко схарактеризувати як "відсутність якісного корпоративного управління", - додав він.

За словами Мецгера, серед проблемних позичальників банку - "мало не увесь український бомонд".

"І всі власники, яких ми знаємо, судячи з їх суспільного життя, відчувають себе дуже непогано. Але в банку це виглядає по-іншому. Ми чітко усвідомлюємо, як непросто буде для банку спробувати в рамках закону, в юридичній площині довести, що цей хлопець або дівчина, що добре живуть, є власниками якогось проблемного кейса, і об’єднати це в єдиному провадженні.

І спробувати змусити його повернути борги державному банку. Будемо дуже істотні зусилля для цього докладати", - підкреслили в "Укрексімбанку".

Серед основних кейсів Мецгер, зокрема, назвав "Завод напівпровідників" (підприємство контролюється братами Клюєвими - ред.), "Веста Індустріал" (контролюється сім'єю Дзендзерських - ред.) та Лисичанський склозавод "Пролетарій" (власником називали бізнесмена Сергія Дунаєва - ред.).

У бюджеті коштів на докапіталізацію банку не передбачено, але "Укрексімбанк" веде діалог з Мінфіном та НБУ.

"Діалог з Міністерством фінансів, як представником власника, і з Національним банком, як регулятором, йде. Я не хочу цього приховувати.

Дійсно, додатковий капітал банку необхідний. Необхідний для того, щоб дати банку можливість розвиватися. При цьому в період пандемії нам необхідно надати підтримку ряду наших клієнтів і ключовим секторам економіки. Без додаткового капіталу ми цього зробити не зможемо", - підкреслив Мецгер.

Він заявив, що докапіталізація - це питання цього року.

"Формально, менеджмент спочатку обговорить ситуацію, що склалася, і прогноз діяльності з Наглядовою радою, а потім попросить її звернутися по докапіталізацію до уряду. На весь цикл, припускаємо, нам буде потрібно час до кінця 2 кварталу", - пояснив голова правління банку.

Крім цього, за словами Мецгера, у банку є багато напрацювань для покращення операційної ефективності.

Зокрема, як один із робочих сценаріїв розглядають викуп своїх облігацій з ринку, ставка за якими складає до 10% у доларах, та заміщення їх більш дешевими й довгостроковими ресурсами від МФО.

Нагадаємо:

У березні Євген Мецгер приступив до виконання обов'язків голови правління Укрексімбанку.