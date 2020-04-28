Польща хоче заарештувати активи "Газпрому" в "Північному потоці - 2"

Польський уряд має намір заарештувати активи "Газпрому" в Європі в якості компенсації, яку енергетичному концерну PGNiG присудив Арбітражний суд в Стокгольмі.

Про це заявив заступник міністра державних активів республіки Януш Ковальський в інтерв'ю тижневику Wprost, передає ТАСС.

За його словами, кілька років тому так вчинив український "Нафтогаз".

"У нас стоїть питання, яким чином можна стягнути з "Газпрому" понад 6 млрд злотих (1,5 млрд доларів), які були присуджені польській стороні через Арбітражний Суд в Стокгольмі на користь компанії PGNiG в рахунок переплати за газ. Кращим варіантом, на мій погляд, є саме таке жорстке вилучення. В цьому напрямку сьогодні також рухається PGNiG", - сказав він.

Як підкреслив Ковальський, "цей шлях вимагає подальших процесуальних дій".

"Можна сказати, що всі ключові проєкти, що реалізуються в Європі "Газпромом" і його дочірніми компаніями, можуть в кінцевому підсумку служити для ефективного погашення боргів перед Польщею", - зазначив він.

"По-перше, якщо все-таки росіяни не будуть поважати закон, то, на мій погляд, хороша ідея - взяти в першу чергу акції Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG. Це також може призвести до затримки реалізації проекту Nord Stream 2" , - додав Ковальський, підкресливши, що не можна йти ні на які поступки в справі про отримання від "Газпрому" компенсації.

На його думку, PGNiG вибере найефективніший спосіб домогтися компенсації.

"Незалежний арбітраж в Стокгольмі визнав нашу правоту", - констатував представник польського уряду.

Нагадуємо:

30 березня PGNiG заявила, що виграла у "Газпрому" арбітраж на 1,5 мільярда доларів.

PGNiG ініціювала арбітражний розгляд проти ПАТ "Газпром" і "Газпром експорту" в 2015 році з вимогою про перегляд ціни на природний газ, що надходить до Польщі за контрактом від 25 вересня 1996 року.

Він передбачав постачання майже 10 млрд куб. м газу на рік, мінімальна річна контрактна кількість - 8,7 млрд куб. м на рік. Договір діє до 2022 року.

29 червня суд ухвалив проміжне рішення у справі. Польська компанія заявила, що арбітри визнали право польського імпортера PGNiG вимагати зниження ціни в контракті на постачання російського газу газопроводом Ямал - Європа.

Але в "Газпром експорті" відзначили, що трибунал не погодився із запропонованим польською компанією способом зміни ціни і ціновою формулою.

Крім того, суд не погодився і з доводами PGNiG про те, що єдиний релевантний фактор для ціноутворення в довгострокових контрактах на постачання газу - це ціни на хабах.

"Газпром експорт" не погодився з висновками арбітражного трибуналу про наявність у трибуналу повноважень змінити формулу ціни на власний розсуд і 1 жовтня 2018 року звернувся до шведського національного суду з вимогою про скасування першого арбітражного рішення від 29 червня 2018 року.