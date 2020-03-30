Польська газова компанія заявила, що виграла у "Газпрому" арбітраж на 1,5 мільярда доларів — ЗМІ

Польська газова компанія PGNiG заявила, що виграла у "Газпрому" арбітраж на 1,5 мільярда доларів

Про це повідомляє агентство Bloomberg передає Інтерфакс-Україна.

PGNiG ініціювала арбітражний розгляд проти ПАТ "Газпром" і "Газпром експорту" в 2015 році з вимогою про перегляд ціни на природний газ, що надходить до Польщі за контрактом від 25 вересня 1996 року.

Він передбачав постачання майже 10 млрд куб. м газу на рік, мінімальна річна контрактна кількість - 8,7 млрд куб. м на рік. Договір діє до 2022 року.

29 червня суд ухвалив проміжне рішення у справі. Польська компанія заявила, що арбітри визнали право польського імпортера PGNiG вимагати зниження ціни в контракті на постачання російського газу газопроводом Ямал - Європа.

Але в "Газпром експорті" відзначили, що трибунал не погодився із запропонованим польською компанією способом зміни ціни і ціновою формулою.

Крім того, суд не погодився і з доводами PGNiG про те, що єдиний релевантний фактор для ціноутворення в довгострокових контрактах на постачання газу - це ціни на хабах.

"Газпром експорт" не погодився з висновками арбітражного трибуналу про наявність у трибуналу повноважень змінити формулу ціни на власний розсуд і 1 жовтня 2018 року звернувся до шведського національного суду з вимогою про скасування першого арбітражного рішення від 29 червня 2018 року.