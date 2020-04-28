Гривня зміцнюється, НБУ купує валюту
27 квітня на міжбанківському валютному ринку курс гривні зростав, національний банк викуповував надлишки іноземної валюти для згладжування коливань.
Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,14.
За даними Finance.ua, торги не характеризувалися великими обсягами угод, а єдиним великим покупцем був Нацбанк, який в першій половині дня придбав близько 20 млн доларів по 27,08 гривні.
Регулятор інтервенціями з купівлі долара утримав його курс від падіння до 27 гривень і нижче.
Офіційний курс гривні зміцнився на 4 копійки, встановившись на 28 квітня на рівні 27,10 гривні за долар.
Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,11.
Економічна правда
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