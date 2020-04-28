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Гривня зміцнюється, НБУ купує валюту

Вівторок, 28 квітня 2020, 09:20
 

27 квітня на міжбанківському валютному ринку курс гривні зростав, національний банк викуповував надлишки іноземної валюти для згладжування коливань.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,14.

За даними Finance.ua, торги не характеризувалися великими обсягами угод, а єдиним великим покупцем був Нацбанк, який в першій половині дня придбав близько 20 млн доларів по 27,08 гривні. 

Регулятор інтервенціями з купівлі долара утримав його курс від падіння до 27 гривень і нижче.

Офіційний курс гривні зміцнився на 4 копійки, встановившись на 28 квітня на рівні 27,10 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,11.

Економічна правда

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