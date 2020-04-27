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Курс валют: гривня трохи послабилась

Понеділок, 27 квітня 2020, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 27 квітня на рівні 27,14 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,33 гривні за євро (на 24 квітня - 29,42 гривні).

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Нагадуємо:

24 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,13 гривні за долар.

24 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,14 гривні за долар.

Економічна правда

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