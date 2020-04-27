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Приватбанк запровадив антикризові кредити для малого і середнього бізнесу

Понеділок, 27 квітня 2020, 19:20
 

Приватбанк оголосив про впровадження нових антикризових програм фінансування малого бізнесу, у тому числі у рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9".

Про це повідомляє прес-служба банку.

"За попередніми оцінками Приватбанку, розглянути фінансування за антикризовими програмами банк зможе щодо не менше ніж 50 тисяч компаній та підприємців малого і середнього бізнесу, яких він обслуговує.

У тому числі це стосується програми рефінансування вже виданих кредитів на розвиток малого бізнесу, а також пільгового фінансування оборотного капіталу для підприємств медичного та аграрного сектора", - йдеться у повідомленні.

Щоб стати учасником програми, достатньо подати заявку онлайн на спеціальній сторінці сайту банку.

Нагадаємо:

Приватбанк запровадив додаткові "кредитні канікули" для позичальників програм кредитування "Авто в розстрочку", "Житло в кредит" та "Кредит під заставу нерухомості".

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Економічна правда

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Приватбанк кредити бізнес

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