Попри карантин, продажі нових легкових електромобілів зросли

У березні 2020 року українську реєстрацію отримали 53 нових легкових елетромобіля - на 36% більше у порівнянні з березнем 2019 року.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Зазначається, що, як і раніше, лідером на ринку електрокарів залишається Nissan Leaf - за березень 19 авто цієї моделі (усі вживані) отримали українські номери.

На другому місці - Tesla Model S (47 автомобілів, з яких лише один - новий).

Замикає топ-3 Tesla Model 3 (32 авто - усі вживані).

Також у топ-5 Volkswagen e-Golf (19 авто, усі - вживані) та Audi E-Tron (17 авто, усі - нові).

Нагадаємо:

У березні 2020 року українці купили та зареєстрували 6244 нових легкових автомобілів - це на 15% менше відносно показників березня минулого року.