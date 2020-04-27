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Закриття міжбанку: гривня утримує позиції

Понеділок, 27 квітня 2020, 17:09
 

27 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,11 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,07 - 27,11 гривні;

Євро – 29,36 - 29,40 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,06 – 27,38 гривні. Євро купують по 29,05 гривні, продають по 29,57 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,21 - 27,31 гривні, євро - 29,26 - 29,38 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 27 квітня на рівні 27,14 гривні за долар.

27 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,14 гривні за долар.

Економічна правда

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