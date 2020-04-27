Рада може прийняти "антиколомойський" законопроєкт за тиждень-два – Гетманцев

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що так званий "антиколомойський" законопроєкт можуть ухвалити за тиждень чи два роботи парламенту.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що так званий "антиколомойський" законопроєкт можуть ухвалити за тиждень чи два роботи парламенту.

Джерело: Гетманцев в ефірі "112 Україна"

Пряма мова: "Я гадаю, що протягом тижня-двох ми зможемо ухвалити його вцілому".

Деталі: За його словами, дата розгляду законопроєкту в сесійній залі парламенту залежить від технічних питань. Зокрема, чи буде застосована до законопроєкту спецпроцедура. Якщо спепроцедуру застосують, то комітет має зібратися ще раз, аби подати скорочену таблицю на розгляд Верховної Ради. Гетманцев припустив, що у такому разі, таблиця пройде Раду за день-два.

Він зазначив, що таблицю з правками мають роздати народним депутатам, яким потрібно дати час на ознайомлення.

Під час брифінгу у Раді Гетманцев уточнив, що розгляд законопроекту може початися наступного тижня. За його словами, комітет запропонував внести ряд суттєвих змін в законопроєкт до другого читання.

Народний депутат повідомив, що у разі прийняття законопроєкту, Україна отримає перший транш у розмірі 1,75 млрд дол. від МВФ за три тижні чи місяць. Другий такий же транш, за словами Гетманцева, Україна розраховує отримати до кінця року.

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Передісторія:

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні т. зв. "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

Однак противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали до нього рекордні понад 16 тисяч поправок.

Фракція "Слуга народу" вирішила внести зміни до регламенту Верховної Ради, які дозволять розглядати велику кількість поправок за особливою процедурою.

16 квітня зміни ухвалили, долучивши до більш раннього законопроєкту. За словами спікера, зміни будуть діяти на період карантину плюс 30 днів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускав, що проголосувати в другому читанні за "банківський закон" депутати встигнуть до 5 травня – і тоді впродовж 3 тижнів Україна отримає новий транш від Міжнародного валютного фонду.