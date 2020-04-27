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Курс валют на 27 квітня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

Понеділок, 27 квітня 2020, 12:21
 

27 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,14 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,08 - 27,11 гривні;

Євро – 29,37 - 29,40 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,06 – 27,39 гривні. Євро купують по 29,01 гривні, продають по 29,60 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,25 - 27,36 гривні, євро - 29,27 - 29,36 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 27 квітня на рівні 27,14 гривні за долар.

Економічна правда

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