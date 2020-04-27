Курс валют на 27 квітня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
27 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,14 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,08 - 27,11 гривні;
Євро – 29,37 - 29,40 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,06 – 27,39 гривні. Євро купують по 29,01 гривні, продають по 29,60 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,25 - 27,36 гривні, євро - 29,27 - 29,36 гривні.
Рекомендуємо почитати: НБУ гне свою лінію. Як різке зниження облікової ставки допоможе пережити кризу
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 27 квітня на рівні 27,14 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua