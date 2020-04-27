Фонд екснардепа придбав активи "Газпрому" в Україні за заниженою ціною – слідство

Андрій Журжій

Фонд колишнього народного депутата Андрія Журжія придбав 40% акцій компанії "Газтранзит", що раніше належали російському "Газпрому", за заниженою на 600 мільйонів гривень ціною.

Про це стало відомо з ухвали Вищого антикорупційного суду, повідомляє видання "Наші Гроші".

Даною увалою суд передав в Агентство з розшуку та менеджменту активів 16,65 тис простих іменних акцій "Газтранзиту" з іноземними інвестиціями" номінальною вартістю у 33,3 млн. грн.

Згідно даними ухвали, АРМА та її управителям заборонено відчужувати або реалізовувати ці акції, які наразі належать АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестфонд "Голдмен". Бенефіціарами фонду значаться Андрій Нестеренко та Олексій Петі.

У 2016 році АМКУ оштрафував "Газпром" на понад 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку послуг з транзиту природного газу магістральними трубопроводами територією України. У 2017 році суд зобов’язав "Газпром" виплатити в держбюждет України понад 171 млрд грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Відтак, 40,2% акцій "Газпрому" в "Газтранзиті" продали 29 січня 2019 року на фондовій біржі ПФТС за ціною 41 млн грн.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, початкова оцінка акцій становила понад 630 млн грн. Утім, пізніше ТОВ "Ніка-Експерт" зробило ще одну оцінку, після якої вартість акцій різко знизилась до 40 млн грн, хоча щорічний нерозподілений прибуток вказаної компанії перевищував 100 млн грн. Відтак, коли акції продали за 41 млн грн, знижка становила 93%, а держава недоотримала приблизно 600 млн грн доходу, пише видання.

На момент, коли 40,2% акцій "Газтранзиту" купив венчурний фонд "Голдмен", кінцевим бенефіціаром фонду був Андрій Нестеренко, а управляючим партнером фонду – ТОВ "Група компаній "Інвестиційні партнери" колишнього народного депутата Андрія Журжія.

17 січня 2020 року акції "Голдмену" в "Газтранзиті" визнані речовим доказом у кримінальному провадженні і арештовані.

Нагадуємо:

"Газтранзит" було створено у 1997 році для розширення пропускної здатності газотранспортної системи України для збільшення об’ємів транзиту російського газу в Туреччину і країни Балканського регіону.

Раніше 40,2% "Газтранзиту" належали "Нафтогазу", 19,5% – турецькому "Турусгазу", а ще 40,2% – російському "Газпрому".