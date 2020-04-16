Трамп заявляє, що США пройшли пік заражень і готується до відновлення економіки

Президент США Дональд Трамп заявив, що країна подолала пік зараження коронавірусом, і додав, що представить "нові принципи" для відновлення економіки на пресконференції 16 квітня.

Джерело: Reuters з посиланням на пресконференцію Трампа 15 квітня

Пряма мова: "Битва триває, але дані свідчать про те, що країна пройшла пік нових випадків.

Хоча ми повинні зберігати пильність, ясно, що наша агресивна стратегія працює і дуже добре працює, можу додати".

Деталі: Кількість загиблих від коронавірусу у США є найвищою в світі. 15 квітня кількість жертв перевищила 30 тисяч після подвоєння за тиждень.

Відзначається, що криза, викликана коронавірусом, підірвала економіку США, затьмаривши зусилля Трампа щодо переобрання в листопаді.

Президент США наполягав на тому, щоб знову відкрити бізнес і скасувати накази, щоб американці залишалися вдома для боротьби з поширенням хвороби.

Під час карантину мільйони американців втратили роботу, а тисячі підприємств були змушені закритися.

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Передісторія:

Увечері 14 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що США призупинять фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я, оскільки вона "не виконала свій базовий обов’язок" під час реагування на пандемію коронавірусу.

Водночас, самого Дональда Трампа також критикували за недостатню реакцію на початку епідемії. Зокрема, головний інфекціоніст країни Антоніо Фочі зазначив, що жертви могли б бути значно меншими, якби США почали раніше впроваджувати обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією.

Українська правда