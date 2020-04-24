Суд закрив справу ексменеджера Новинського щодо газових ліцензій 

Харківський районний суд закрив кримінальне провадження щодо екс-директора ПрАТ "Укргазвидобуток" (входить у структуру "Смарт-холдингу" Вадима Новинського) Вадима Мохова по справі видобутку газу без спецдозволів.

Про це повідомив його адвокат Олег Головков у коментарі "Інтерфакс-Україна"

"Суд виніс ухвалу про закриття кримінального провадження у зв'язку з відмовою прокурора підтримувати обвинувачення у зв'язку з відсутністю складу злочину", - сказав Головков.

За його словами, на початку січня прокурор уточнив обвинувачення: він відмовився від обвинувачення за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та додав обвинувачення за ст.364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) КК України.

"Після чого я заявив клопотання про те, що за новою статтею вони (прокуратура - ред) не можуть висувати обвинувачення, оскільки немає відповідного звернення потерпілої юрособи.

Після цього суд оголосив про перехід до дебатів і на дебати прокурор прийшов із постановою про відмову від підтримання обвинувачення в суді у зв'язку з відсутністю складу злочину", - сказав Головков.

Він зазначив, що рішення суду набуло чинності.

Нагадуємо:

Компанія "Укргазвидобуток" входить в холдинг Smart Energy Вадима Новинського.

На початку грудня 2016 року військова прокуратура провела обшук у будинку одного з керівників "Смарт-Холдингу". Також про обшуки у компанії повідомляли 25 вересня.

Як повідомлялося, в жовтні 2017 року директору ПрАТ "Укргазвидобуток" Вадиму Мохову було оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240 (незаконне видобування) і ч. 5 ст. 191 (привласнення майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

"Встановлено, що дію спеціального дозволу на користування надрами зазначеним ПрАТ, було призупинено у зв'язку з невиконанням припису Держгеонадра. Проте підприємство свою діяльність не зупинило і продовжило видобувати газ і газовий конденсат незаконно. За попередніми даними, ця діяльність завдала багатомільйонних збитків", - повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

В кінці листопада 2017 року Укргазвидобуток заявив, що призупиняє видобуток газу через зупинку дії ліцензії. Таке рішення було прийнято за результатами позапланової перевірки, проведеної у вересні поточного року.

У грудні 2017 року обвинувальний акт щодо Мохова було направлено до Харківського райсуду.

У березні 2018-го Окружний суд адмінсуду Києва визнав, що наказ Державної служби геології і надр №474 від 30 жовтня 2017 року, яким було зупинено дію спецдозволу на користування надрами Островерховского родовища (Харківська обл.), є протиправним і підлягає скасуванню.