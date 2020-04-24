Нефьодов показав новий герб митниці, яким цікавились СБУ та ДБР

Держмитслужба оприлюднила зображення нового герба відомства, через розробку якого Служба безпеки та Державне бюро розслідувань проводили обшуки у офісі ДМС 23 квітня.

Зображення на своїй сторінці у Facebook розмістив очільник ДМС Максим Нефьодов.

"Неможливо не розповісти про новий герб Митниці, коли ним цікавляться правоохоронні органи — СБУ та ДБР, які вчора до нас приходили із обшуками по закупівлі нової символіки за 30 тис грн (включає в себе не тільки герб) 🙂 Допоки чекаємо на його затвердження, в тому числі Президентом, розкажемо про концепцію його створення", - пише Нефьодов.

Нефьодов повідомляє, що нинішній герб Держмитслужби має притаманні геральдиці Російської імперії та Радянського союзу елементи, тому оновлена митниця ініціювала розробку нового герба, прапору та форменного одягу для своїх співробітників.

На новій символіці зображені Золоті ворота (як місце дислокації митниці часів Київської Русі), ключі та тризуб.

Нагадуємо:

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань провели обшуки у офісі Державної митної служби та вилучили копії документів щодо виконання послуг по розробці символіки митниці вартістю у 30 тисяч гривень. У Держмитслужбі називають обшуки політично вмотивованими.

24 квітня Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.

Економічна правда