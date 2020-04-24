Ще одна компанія Коломойського виграла суд у Приватбанку на 17 мільярдів
Госпсуд Києва рішенням від 25 лютого постановив стягнути з Приватбанку на користь компанії "Арлан" Коломойського і Боголюбова 17,3 млрд грн.
Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду.
Приватбанк оскаржує рішення суду в апеляції.
Зазначається, що "Арлан" був поручителем за кредитом рефінансування, який НБУ видав Приватбанку до націоналізації.
Нагаадаємо, у жовтні 2019 року компанія "Арлан", яка була поручителем Приватбанку за кредитом рефінансування, виконала зобов'язання перед Нацбанком.
У вересні Центральний апеляційний госпсуд затвердив мирову угоду між компанією "Арлан", яка належить Ігорю Коломойському, та Нацбанком - компанія погодилась виплатити борги за кредитами рефінансування, які НБУ видав Приватбанку до націоналізації.
Таким чином, тепер "Арлан" стягнув виплачені НБУ кошти з Приватбанку.
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