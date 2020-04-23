НБУ про курс гривні: У нас прогнози є, але ми їх не публікуємо

Нацбанк має плаваючу політику курсоутворення, а курс формується ринком.

Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій на брифінгу, відповідаючи на питання, яким буде курс гривні восени 2020 року.

"У Національного банку плаваюча політика курсоутворення. Курс формується ринком. У НБУ, безумовно, є прогнози щодо курсу, але ми їх не публікуємо, оскільки їх можуть сприймати як ціль.

У той же час ціль НБУ - низька та стабільна інфляція, а не втримання курсу на якомусь певному рівні", - сказав він.

"Щодо динаміки курсу - то багато подій, які за останній час відбулись, будуть діяти різнонаправлено на курс, це і зменшення експорту (але одночасно і зменшення імпорту), зменшується також споживчий попит, є певні рухи на ринку капіталу", - додав Чурій.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 23 квітня на рівні 27,05 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,41 гривні за євро (на 22 квітня - 29,35 гривні).

Економічна правда