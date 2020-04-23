Фармацевтика зростає, будівництво падає: які компанії з'явилися та зникли на карантині
За останній місяць (порівняно з аналогічним періодом 2019 року) новостворених компаній пов’язаних з виробництвом фармацевтики стало більше на 600%, компаній з виробництва парфумерно-косметичних засобів - на 100%. Найчастіше за карантин закривалися компанії оптової торгівлі, будівництва та торгівлі зерном і кормами для тварин.
Про це повідомляють аналітики системи для перевірки контрагентів YouControl.
Лідерами за кількістю новостворених юросіб стали компанії, основний вид діяльності яких:
- виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів (збільшилась на 600%, + 6 компаній);
- виробництво парфумерно-косметичних засобів (на 100% + 6 компаній);
- добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництво мінеральних добрив (на 100%, +4 компанії).
За даними YouControl, чисельність компаній з виробництва фармацевтичної продукції у 2020 році зростала швидше, а кількість нових фармоптовиків лишилася практично незмінною.
У тоже час найчастіше за останній місяц закривалися фірми у таких сферах дільності:
- неспеціалізована оптова торгівля (-317 компаній)
- організація будівництва будівель та будівництво житлових і нежитлових будівель (-60 та -149 компаній відповідно)
- оптова торгівля зерном, необробленим тютюном та насінням і кормами для тварин (-187 компаній)
Гендиректор аналітичної компанії Pro-Consulting Олександр Соколов, доводить, що саме за рахунок реалізації медичних виробів зростає ринок, тому що роздрібний продаж препаратів контролюють три великих оператори, а виробництво лік це складний бізнес з високим бар’єром входу.
"Наразі всі компанії, які могли з'явитися за період карантину, є дрібними ситуативними продавцями, переважно медичних виробів", ‒ вважає він.
Галузі, по яких, здається, нанесено "смертельного удару", виживуть та будуть ще добре себе почувати, впевнений виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. У першу чергу це стосується офлайн-торгівлі та класичного громадського харчування.
"Велику кількість категорій товарів далі буде зручніше обирати офлайн, а кафе і ресторани далі будуть задовольняти більші потреби, ніж просто закинути в себе гарячу їжу", ‒ каже він.
Онлайн-торгівля продовжить зростати і після закінчення карантину. Це Вишлінський пояснює тим, що багато рітейлерів нарешті налагодять омніканальність і багато споживачів вперше спробують онлайн-замовлення і їм це сподобається.
Нагадуємо:
За останній місяць темпи створення компаній за досліджуваний період знизилися на 54,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, у деякі дні відбувалося до 50 закриттів бізнесу.
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Економічна правда
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