Уряд на час карантину затвердив додаткові соцгарантії для ФОПів і малозабезпечених сімей

"Ми посилюємо соціальні гарантії для сімей, які потребують соціальної підтримки в період карантину", - зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Зокрема, Кабмін запровадив виплату допомоги на дітей ФОПам, які належать до першої і другої групи платників єдиного податку та сплачували ЄСВ, на період карантину та на один місяць після дати його відміни.

"Таку допомогу отримає близько 300 тисяч сімей. Вона надаватиметься на кожну дитину до 10-річного віку у розмірі прожиткового мінімуму (для дітей віком до 6-ти років – 1 779 грн; для дітей віком від 6-ти до 10-ти років – 2 218 гривень)", - йдеться у повідомленні.

"Також змінено підхід до розрахунку сукупного доходу сім’ї при визначенні права на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям для осіб, які під час карантину стали безробітними: до доходу не буде враховуватись отримана заробітна плата, а лише допомога по безробіттю", - пояснили в уряді.

Зазначається, що цією підтримкою буде охоплено близько 100 тисяч громадян.

Середньомісячний розмір допомоги для малозабезпеченої сім’ї, в якій виховуються неповнолітні діти, становитиме від 2800 до 3020 гривень.

Економічна правда