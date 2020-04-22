Кабмін визначив розмір допомоги по частковому безробіттю за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки, але не більше розміру мінімальної зарплати.

Про це повідомляє Мінекономіки з посиланням на відповідну постанову уряду.

Ця допомога надаватиметься на період карантину, а також протягом 30 днів після його завершення. За отриманням цією допомоги малі та середні роботодавці можуть звертатись до центрів зайнятості.

"Ми закликаємо усіх роботодавців не звільняти людей, зберігати робочі місця. У разі вимушеного скорочення робочих годин для працівників або так званого "часткового безробіття", уряд готовий компенсувати витрати на заробітну плату.

Своїми рішеннями, ми прагнемо максимально сприяти збереженню зайнятості та запобігати зростанню безробіття у період карантину та після нього", - зазначив міністр економіки Ігор Петрашко.

Нагадуємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує створити близько 500 тисяч робочих місць у соціальній, комунальній та бюджетній сферах з зарплатами 6-8 тисяч гривень, які дозволять протриматися на карантині.

Економічна правда