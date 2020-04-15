Митниця відкрила дані по імпорту та експорту України по всім товарам

Державна митна служба відкрила статистичні дані по товарообігу: відтепер обсяги імпорту та експорту України з будь-якою країною та по будь-якому товару доступні на онлайн-порталі.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Держмитслужба запустила в тестову експлуатацію 9 нових розділів інтерактивного порталу аналітики.

На порталі можна знайти дані про

товарообіг за 2018 – І квартал 2020 рр. із подальшим оновленням: імпорт, експорт, сальдо;

обсяги оподатковуваного імпорту по кожній групі товарів та з будь-якою країною;

надходження до держбюджету від Митниці у розрізі: мито, акциз, ПДВ;

податкове навантаження на $1 по кожній позиції товарів (до 4-го знаку коду УКТ ЗЕД);

які товари Україна імпортує та експортує у розрізі: регіон, країна, країна-походження, митниця;

рейтинги у вигляді ТОП-5 позицій товарів, які Україна найбільше/найменше експортує/імпортує або ТОП-5 позицій товарів, за якими маємо найбільше від'ємне/позитивне торговельне сальдо; ТОП-5 країн, які сплатили найбільше/найменше мито при імпорті товарів в Україну тощо;

митну вартість одиниці товару (мінімальна, середня та максимальна) як-от авта, ввезеного з будь-якої країни, надходження від імпорту за одиницю товару тощо.

"Застосовуючи різні фільтри, можна дізнатися багато цікавих даних. Для цього ми записали 13-хвилинну відеоінструкцію, яка навчить вас користуватись інтерактивним порталом аналітики Митниці. Детальніші відеоогляди до кожного із 9-ти розділів ми запишемо невдовзі.

В найближчій перспективі відкриємо дані по товарам до 10-го знаку коду УКТ ЗЕД (зараз до 4-го знаку), та додамо можливість переглядати показники у гривні (наразі лише у доларах США)", - йдеться у повідомленні відомства.

У відомстві повідомляють, що через високий інтерес до даних та ймовірно велику кількість одночасних заходів на сайт, можливі тимчасові проблеми із доступом до сервісу.

Нагадуємо:

Державна митна служба підготувала інтерактивну карту, на якій відзначила усі пункти пропуску - закриті і відкриті, згідно із розпорядженням Кабміну щодо запобігання поширенню коронавіруса.

Економічна правда