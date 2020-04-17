М'ясо, риба, борошно, молоко: Білорусь на 90 днів запровадила держрегулювання цін на 26 товарів

Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусі на 90 днів ввело держрегулювання цін на 26 товарні позиції, в тому числі на м'ясо, ковбасу, рибу, борошно, молоко і кисломолочні продукти.

Відповідне рішення закріплене постановою відомства повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідно до документа, встановлено перелік соціально значущих товарів з регульованими цінами.

В тому числі, до переліку увійшли: свіжа риба (сімейство коропових), вершкове масло, пшеничне борошно, олія соняшникова і рапсове, сіль кухонна, м'ясо (яловичина, свинина, м'ясо курей і курчат-бройлерів), висівки і крупнокускові напівфабрикати, вироби ковбасні варені (ковбаси варені, сосиски, сардельки), яйце куряче свіже, консерви м'ясні, консерви з риби, молоко сухе, молоко коров'яче пастеризоване, кефір з коров'ячого молока, сметана, сир, вода питна (розфасована в ємності), мило туалетне тверде, мило господарське тверде, сірники, прокладки жіночі гігієнічні, підгузники, туалетний папір.

Держрегулювання буде здійснюватися через запровадження граничного рівня рентабельності, який використовується для визначення суми прибутку, що підлягає включенню до відпускних цін виробників на соціально важливі товари.

Крім того, відомство визначило граничну максимальну надбавку імпортера на соціально значущі товари у розмірі 10% і граничні максимальні торговельні надбавки (з урахуванням оптової надбавки) до відпускних цін виробників (імпортерів) на соціально важливі товари.

Формування цін на соціально важливі товари проводиться з урахуванням кон'юнктури ринку, але не вище встановлених обмежень, йдеться в документі

Нагадуємо:

З 15 квітня на період надзвичайної ситуації уряд Дениса Шмигаля повертається до державного регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби.

Під державне регулювання підпадають гречка, цукор, борошно пшеничне в/г, вітчизняні макарони, молоко 2,5% в плівці, житньо-пшеничний хліб, курячі яйця 1 категорії, курка в тушці, вершкове масло 72,5% та мінеральна вода без газу.