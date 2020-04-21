Visa презентувала оновлену програму для безпеки онлайн-транзакцій

Компанія Visa представила оновлену програму Visa Secure, яка допомагає підвищити безпеку онлайн-транзакцій.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Новий протокол доступний на ринку Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки.

Visа Secure пропонує правила і політики, яких повинні дотримуватися торгово-сервісні підприємства (ТСП) і банки-емітенти, щоб провести автентифікацію транзакцій під час онлайн-покупок і верифікувати власника картки до авторизації платежу", - йдеться у повідомленні.

За допомогою оновленого протоколу власник картки може підтвердити свою особу перед банком-емітентом або іншою організацією, яка випустила карту, під час здійснення платежів в інтернет-магазині або у момент проведення транзакції без пред'явлення фізичної карти.

"Торгово-сервісним підприємствам і банкам Visa Secure допомагає краще виявляти і запобігати спробам шахрайства за рахунок більш ніж 10-кратного збільшення обсягу даних, які стають доступні емітентам для ефективного аналізу ризиків та прийняття рішень.

Натомість покупці отримують можливість більш зручним і безпечним способом проводити оплату з використанням різних каналів", - додали у Visa.

Нагадаємо:

Компанія Visa оголосила про збільшення лімітів для безконтактних транзакцій, при проведенні яких не потрібна автентифікація власника картки, для України цей ліміт збільшений до 1500 гривень.

Економічна правда