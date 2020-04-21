Під час карантину 62% ресторанів припинили свою роботу – дослідження
Вівторок, 21 квітня 2020, 14:10
Під час карантину 62% ресторанів припинили свою роботу, а з кожним тижнем відсоток працюючих компаній зменшується.
Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані компанії по автоматизації ресторанів Poster.
При цьому, продажі у закладів громадського харчування скоротилися у три рази.
"Загальний обіг клієнтів Poster складав 230 млн грн до карантину, тепер він складає лише 63 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Продажі закладів громадського харчування в Україні з 23 по 29 березня скоротилися, в середньому, на 73% у порівнянні з аналогічним періодом до карантину.
Економічна правда
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