Безкоштовні поїздки для медиків і закупівля обладнання: як бізнес допомагає боротися з COVID-19

Українські компанії продовжують виділяти кошти на боротьбу з коронавірусом.

Зокрема, компанія Ciklum - партнер БФ "Таблеточки" - виділила на боротьбу з COVID-19 та дитячим раком 2,5 млн грн, повідомляє прес-служба благодійного фонду.

Зазначається, що 1,5 млн грн із цієї суми спрямують на закупівлю засобів індивідуального захисту, медичні засоби та ліки для підопічних фонду - онкохворих дітей і медиків.

Ще 1 млн грн піде на забезпечення медичного персоналу безпечним транспортуванням до та з лікарень у рамках проєкту "Лікарі на роботі".

"Медики матимуть 5000 безкоштовних поїздок на роботу і жоден з них не запізниться до своїх пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

Водночас компанія "Байєр" в Україні надає для протидії коронавірусу 1 млн грн, повідомили у прес-службі.

"Кошти спрямовані на закупівлю надважливого медичного обладнання для Бердичівської міської лікарні та Попільнянської лікарні у Житомирській області.

Допомога у вигляді пульсоксиметрів, інфузоматів, моніторів пацієнтів, дефібрилятора, електрокардіографів буде доставлена до медичних закладів для підтримки лікарів та пацієнтів, які опинилися під загрозою вірусу", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, "Байєр" спрямувала підтримку у розмірі 3 млн євро до країн, які постраждали найбільше - регіон Ломбардії в Італії, Іспанія та Франція, 1,5 млн євро - до Китаю.