Мінфін знову не проводитиме аукціон з розміщення облігацій держпозики

Міністерство фінансів 21 квітня 2020 року не проводитиме аукціони з розміщення облігацій внутрішньої держпозики.

Про це повідомляє на сайті Мінфіну.

"За результатами проведених консультацій з первинними дилерами, Мінфін повідомляє про те, що 21 квітня 2020 аукціонів з розміщення ОВДП не будуть", - йдеться в оголошенні.

У відомстві додали, що подальші аукціони будуть здійснюватись відповідно до графіка з врахуванням попиту та кон'юнктури ринку.

Нагадаємо:

Останній аукціон з продажу ОВДП відбувся 24 березня - тоді інвесторам запропонували 3-місячні ОВДП в доларах та облігації в євро з терміном погашення 1,1 року і залучили до бюджету 24,8 млрд грн.

31 березня, 7 та 14 квітня Міністерство фінансів за результатами консультацій з первинними дилерами не проводило аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Економічна правда