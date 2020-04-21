Ціна на російську нафту тимчасово стала від'ємною

Спотові ціни на російський сорт нафти Urals тимчасово опустилися до відємних значень в Європі після того, як травневі ф'ючерси на нафту WTI впали на 300% і опустилися до позначки мінус 40 доларів за барель.

Про це пише Комерсант.

Спотова ціна (з поставкою негайно - ред) російської нафти Urals з поставкою на Північно-Захід ЄС впала до мінус 3 долари за барель. Це означає, що продавці нафти готові доплатити покупцеві, щоб у них забрали сировину.

За день котирування Urals втратили близько 15 доларів. При цьому червневий ф'ючерс на Brent торгується по 26,3 долара за барель, а спотова ціна знаходиться на рівні 18,5 долара.

У Нью-Йорку впали ціни травневих ф'ючерсів, у яких 21 квітня закінчується термін обігу. Це означає, що всі, у кого на руках залишаться ці контракти, отримають фізичну нафту.

Але зберігати її практично ніде: потужності на хабі в Кушинзі, через який проходять фізичні поставки за ф'ючерсами, заповнені на 70%, при цьому рівень 80% вже вважається технічно небезпечним.

Попит на нафту впав більш ніж на третину - надлишок поставок на ринку досягає 36 млн барелів на добу, за оцінкою Trafigura.

За даними Reuters, наразі в танкерах, що стоять на якорі, знаходяться рекордні 160 мільйонів барелів нафти. Цей обсяг подвоївся за два тижні.

Детальніше читайте у статті: Мінус 37 доларів за барель: що відбувається з ринком нафти