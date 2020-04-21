Як відреагували ринки акцій на від'ємні ціни на нафту

Фондовий ринок США завершив торги 20 квітня зниженням на тлі падіння травневих ф'ючерсів нафти марки WTI до від'ємних значень.

Про це свідчать дані торгів.

Американський промисловий індекс Dow Jones впав на 2,44% і зупинився на позначці 23 650,44 пункту. Індекс S&P 500 втратив 1,79% і опинився на позначці 2 823,16 пункту. Індекс електронної біржі Nasdaq знизився на 1,03%, до 8 560,73 пункту.

Вартість нафти марки WTI вперше в історії США досягла на Нью-Йоркській товарній біржі від'ємних показників.

О 16:36 за часом Східного узбережжя США (23:36 за київським часом) ціна поставок енергоносія в травні знизилася на 35,97 долара (196,88%), до мінус 17,7 долара.

Вартість червневих ф'ючерсів при цьому залишалася на рівні 20 доларів за барель.

Детальніше читайте у статті: Мінус 37 доларів за барель: що відбувається з ринком нафти

Економічна правда