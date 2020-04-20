Швидке відновлення німецької економіки малоймовірне — Бундесбанк

Економіка ФРН перебуває у важкій рецесії, а відновлення навряд чи буде швидким, оскільки багато обмежень, пов'язаних із коронавірусом, можуть залишатися в силі протягом тривалого періоду.

Про це йдеться у щомісячному звіті Бундесбанку, передає Reuters.

"Суттєві обмеження, ймовірно, залишаться до тих пір, поки не буде доступне таке медичне рішення, як вакцинація.

Cаме з цієї причини швидке та сильне економічне відновлення наразі малоймовірне", - йдеться у повідомленні.

Водночас МВФ очікує, що економіка ФРН у 2020 році скоротиться на 7,5%.

У Бундесбанку визнають, що економіка у 1 кварталі 2020 року відчула негативний вплив, але прогнозується, що 2 квартал буще ще гіршим на тлі сильного падіння виробництва автомобілів та споживання домогосподарств.

Нагадаємо:

Без допомоги держави у Німеччині кожен третій готель та ресторан може збанкрутувати у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Як повідомлялось, з понеділка у Німеччині почнуть послаблювати обмежувальні заходи, запроваджені у зв'язку з епідемією.