Швидке відновлення німецької економіки малоймовірне — Бундесбанк
Економіка ФРН перебуває у важкій рецесії, а відновлення навряд чи буде швидким, оскільки багато обмежень, пов'язаних із коронавірусом, можуть залишатися в силі протягом тривалого періоду.
Про це йдеться у щомісячному звіті Бундесбанку, передає Reuters.
"Суттєві обмеження, ймовірно, залишаться до тих пір, поки не буде доступне таке медичне рішення, як вакцинація.
Cаме з цієї причини швидке та сильне економічне відновлення наразі малоймовірне", - йдеться у повідомленні.
Водночас МВФ очікує, що економіка ФРН у 2020 році скоротиться на 7,5%.
У Бундесбанку визнають, що економіка у 1 кварталі 2020 року відчула негативний вплив, але прогнозується, що 2 квартал буще ще гіршим на тлі сильного падіння виробництва автомобілів та споживання домогосподарств.
Нагадаємо:
Без допомоги держави у Німеччині кожен третій готель та ресторан може збанкрутувати у зв’язку з карантинними обмеженнями.
Як повідомлялось, з понеділка у Німеччині почнуть послаблювати обмежувальні заходи, запроваджені у зв'язку з епідемією.
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