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У Німеччині кожному третьому готелю та ресторану загрожує банкрутство

Понеділок, 20 квітня 2020, 10:00
 

Без допомоги держави у Німеччині кожен третій готель та ресторан може збанкрутувати у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild am Sonntag, про це заявила Німецька асоціація готелів та ресторанів.

Федеральний уряд та землі послаблюють обмеження в умовах коронавірусної кризи. Багато магазинів площею до 800 квадратних метрів почнуть відкриватись з понеділка за умови дотримання суворих вимог.

Однак послаблення не стосуються готелів, ресторанів, барів та інших закладів громадського харчування. Без додаткової допомоги  у цьому секторі може відбутись величезна хвиля банкрутств. Як попереджає галузева асоціація Dehoga, 70 000 готелів та ресторанів можуть збанкрутувати. 

Близько 223 000 компаній з цієї галузі вже втратили близько десяти мільярдів євро доходів.

Тому асоціація закликає до відповідального відкриття готелів, ресторанів і кафе, зниження ПДВ до 7 відсотків і створення державного фонду порятунку з прямою допомогою для бізнесу.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що станом на п’ятницю 17 квітня епідемія коронавірусу взята під контроль.

Як повідомлялось, з понеділка у Німеччині почнуть послаблювати обмежувальні заходи, запроваджені у зв'язку з епідемією.

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Європейська правда

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Німеччина готелі банкрутство

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