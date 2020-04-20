Економіка Іспанії у 2020 році може впасти на 12,4% — Центробанк

Економіка Іспанії може втратити від 6,8% до 12,4% цього року залежно від того, скільки триватимуть карантинні заходи, запроваджені у середині березня.

Про це заявив Банк Іспанії, передає Reuters.

Центробанк Іспанії підкреслив, що негативний вплив, якого зазнала іспанська економіка у зв'язку із коронавірусом, "дуже серйозний", хоча все ще залишається великою невизначеністю.

За різних сценаріїв, які прогнозує Банк Іспанії, підйом економіки почнеться у другій половині року.

За прогнозами, це призведе до "значного відновлення" у 2021 році, прогнозований ріст - між 5,5% і 8,5%.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес запропонує ЄС створити фонд у розмірі 1,5 трильйона євро для відновлення країн, найбільш постраждалих від пандемії коронавірусу.