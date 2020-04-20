Рівень безробіття у Гонконгу піднявся до найвищого за 9 років рівня

На тлі негативного впливу на економіку пандемії коронавірусу рівень безробіття у Гонконгу у 1 кварталі 2020 року піднявся до найвищого за більш ніж 9 років рівня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані, оприлюднені владою Гонконгу.

Зазначається, що у січні-березні 2020 року рівень безробіття зріс до 4,2% із 3,7% у попередньому тримісячному періоді.

"Загальна зайнятість знизилась приблизно на 48 800 працівників - до 3,72 млн осіб.

Рівень безробіття у сфері послуг та туризмі сумарно збільшився до 6,8% - це найвищий показник з часів світової фінансової кризи 10 років тому", - пише видання.

"Ринок праці у найближчій перспективі продовжуватиме стикатися з істотним тиском, який виник унаслідок пандемії коронавірусу", - заявив міністр праці Лі Чі Конг.

На початку квітня уряд оголосив про надання допомоги бізнесу та населенню, яке втрачає заробіток через спалах коронавірусу, на суму 137,5 млрд гонконгських доларів (17,7 млрд доларів США).

Також уряд закликав роботодавців не звільняти співробітників.