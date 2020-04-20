Експорт Японії у березні впав майже на 12%

Японський експорт у березні 2020 року на тлі пандемії коронавірусу впав на 11,7% у річному вимірі - це найбільше скорочення з липня 2016 року.

Про це повідомляє Reuters.

Водночас експерти, опитані агентством, очікували зниження експорту на 10,1%. При цьому, у лютому експорт упав лише на 1%.

Зниження показників у березні пояснюється неативним впливом закриття кордонів на експортні ланцюжки Японії.

Експорт Японії до Китаю (основного торгового партнера) упав на 8,7%, до США - на 16,5%, до країн ЄС - на 11,1%.

Імпорт у березні 2020 року знизився на 5% (проти 13,9% у лютому). Сальдо торгового балансу - 4,9 млрд ієн (45,47 млн доларів).

Зазначається, що у Японії зареєстровано понад 11 тисяч заражень коронавірусом та понад 200 смертей.

"Після спалаху захворювань минулого тижня японський уряд розширив надзвичайний стан на усю країну, що дало владі більше можливостей змусити людей залишатися вдома", - пише Reuters.

Нагадаємо:

Уряд Японії виділить майже 1 трильйон доларів на підтримку економіки.