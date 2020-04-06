Всі розділи
Укр / Рус

Коронавірус: уряд Японії виділить майже 1 трильйон доларів на підтримку економіки

Понеділок, 6 квітня 2020, 18:30
 

Японія планує у вівторок, 7 квітня, ввести в країні надзвичайний стан у зв'язку з пандемією коронавірусу, а уряд готує програму стимулів на підтримку економіки на 990 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

"Японія не буде і не повинна вживати таких заходів, як інші країни. Потяги будуть курсувати, а супермаркети будуть відкриті. Надзвичайний стан дозволить нам посилити нинішні кроки для запобігання поширенню вірусу", - сказав прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

Зазначається, що надзвичайний стан, який триватиме щонайменше місяць, дасть губернаторам можливість закликати людей залишатися вдома, а компанії - закрити офіси і перевести співробітників на віддалену роботу.

Зокрема, компанія Canon Inc. уже оголосила, що закриє штаб-квартиру в Токіо на 10 днів.

Із загальної суми підтримки економіки в 990 млрд доларів щонайменше 55 млрд доларів виділять на прямі грошові виплати громадянам країни. А 238 млрд доларів витратять для того, аби відтермінувати податкові платежі для бізнесу.

Кількість інфікованих у Японії перевищила 4 тисячі осіб, 93 хворих померли.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Японія

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Акції компаній в США несподівано різко зросли 11 березня 2020, 09:50
Коронавірус: Японія виділить 4 мільярди доларів на підтримку економіки 10 березня 2020, 13:45
ВВП Японії скоротився на понад 6% 18 лютого 2020, 09:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!