Коронавірус: уряд Японії виділить майже 1 трильйон доларів на підтримку економіки

Японія планує у вівторок, 7 квітня, ввести в країні надзвичайний стан у зв'язку з пандемією коронавірусу, а уряд готує програму стимулів на підтримку економіки на 990 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

"Японія не буде і не повинна вживати таких заходів, як інші країни. Потяги будуть курсувати, а супермаркети будуть відкриті. Надзвичайний стан дозволить нам посилити нинішні кроки для запобігання поширенню вірусу", - сказав прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

Зазначається, що надзвичайний стан, який триватиме щонайменше місяць, дасть губернаторам можливість закликати людей залишатися вдома, а компанії - закрити офіси і перевести співробітників на віддалену роботу.

Зокрема, компанія Canon Inc. уже оголосила, що закриє штаб-квартиру в Токіо на 10 днів.

Із загальної суми підтримки економіки в 990 млрд доларів щонайменше 55 млрд доларів виділять на прямі грошові виплати громадянам країни. А 238 млрд доларів витратять для того, аби відтермінувати податкові платежі для бізнесу.

Кількість інфікованих у Японії перевищила 4 тисячі осіб, 93 хворих померли.

Економічна правда