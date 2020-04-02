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СБУ скасувала тендер на купівлю нових авто на майже 25 мільйонів

Четвер, 2 квітня 2020, 15:55
 

Через скорочення видатків Служба безпеки скасувала тендер 33-х автомобілів Toyota Corolla та 8-ми авто Volkswagen T6 Kombi очікуваною вартістю в 24,57 мільйона гривень

Відповідне повідомлення розміщено на сайті Prozorro.

У тендерній документації серед побажань правоохоронців до автівок Toyota зазначалося: мультиінформаційний дисплей на панелі приладів, кондиціонер з обдувом 2-го ряду сидінь та сірий колір.

Серед побажань до мікроавтобусів Volkswagen: заднє вікно з обігрівом та склоочисником, кондиціонер не гірше "Climatic", білий колір та рік випуску 2019-2020.

Зазначається, що причиною скасування торгів є "скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг".

Нагадуємо:

24 березня Національна поліція відмінила раніше оголошений тендер на закупівлю 631 різних автомобілів на загальну суму 275,9 млн грн. 

Офіційна причина відміни: "не подання для участі в торгах жодної тендерної пропозиції".

Економічна правда

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СБУ тендер

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