СБУ скасувала тендер на купівлю нових авто на майже 25 мільйонів
Через скорочення видатків Служба безпеки скасувала тендер 33-х автомобілів Toyota Corolla та 8-ми авто Volkswagen T6 Kombi очікуваною вартістю в 24,57 мільйона гривень
Відповідне повідомлення розміщено на сайті Prozorro.
У тендерній документації серед побажань правоохоронців до автівок Toyota зазначалося: мультиінформаційний дисплей на панелі приладів, кондиціонер з обдувом 2-го ряду сидінь та сірий колір.
Серед побажань до мікроавтобусів Volkswagen: заднє вікно з обігрівом та склоочисником, кондиціонер не гірше "Climatic", білий колір та рік випуску 2019-2020.
Зазначається, що причиною скасування торгів є "скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг".
Нагадуємо:
24 березня Національна поліція відмінила раніше оголошений тендер на закупівлю 631 різних автомобілів на загальну суму 275,9 млн грн.
Офіційна причина відміни: "не подання для участі в торгах жодної тендерної пропозиції".
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua