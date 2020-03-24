Після розголосу Нацполіція скасувала закупівлю 631 автомобілів на майже 300 мільйонів 

Національна поліція відмінила раніше оголошений тендер на закупівлю 631 різних автомобілів на загальну суму 275,9 млн грн. Тендер СБУ на закупівлю 33 автомобілів Toyota Corolla та 8 Volkswagen T6 Kombi очікуваною вартістю 24,5 мільйона гривень все ще триває.

Про це повідомив голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський у Facebook.

"Дякуємо всім, хто долучився до публічного осуду і розголосу щодо цього кейсу.

Офіційна причина відміни: "не подання для участі в торгах жодної тендерної пропозиції", - пише він.

Повідомляється, що скорочену процедуру поліція обгрунтувала "для потреб оборони".

"Вважаємо, що в умовах, які склалися, розпорядники бюджетних коштів повинні переглянути свої плани закупівель. І подібні тендери відкласти до часів, коли будуть зняті обмежувальні заходи в державі у зв’язку з поширенням коронавірусу", - резюмує Канєвський

Нагадуємо, раніше StateWatch опублікував інформацію про плани поліції витратити третину мільярда гривень під час карантину на комфортні кросовери та інші авто.