Транзит газу через українську ГТС упав на 53%

У січні-березні 2020 року "Оператор ГТС" протранзитував 11,1 млрд кубометрів газу - це на 53% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба "Оператора ГТС України".

Зазначається, що обсяги транзиту зменшились фактично у 2 рази порівняно із середнім значенням січня-березня за 2014-2019 роки.

"З початку 2020 року потужності для транзиту газу з РФ повністю оплачені ПАТ "Газпром" відповідно до нової транзитної угоди і в розрахунку 65 млрд кубометрів на рік", - підкреслили в компанії.

"За січень-березень 2020 року у західному напрямку було протранзитовано 9,8 млрд кубометрів газу - на 42% менше за результати цього ж періоду роком раніше", - додали в "Операторі ГТС".

Нагадаємо:

У січні-березні 2020 року імпорт природного газу з країн ЄС становив 2,7 млрд кубометрів, що на 76% більше, ніж у першому кварталі 2019 року.

Економічна правда