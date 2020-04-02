У першому кварталі 2020 року імпорт газу зріс на 76% — "Оператор ГТС"

У січні-березні 2020 року імпорт природного газу з країн ЄС становив 2,7 млрд кубометрів, що на 76% більше, ніж у першому кварталі 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба "Оператора ГТС України".

Зазначається, що за перші 3 місяці 2020 року імпорт із Словаччини склав 1,9 млрд кубометрів (+99% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року), із Угорщини - 0,5 млрд кубометрів (+58%), із Польщі - 0,35 млрд кубометрів (+21%).

"Зазначені обсяги імпорту з Польщі включають також віртуальний реверс який вперше став доступний з початку цього року - 0,28 млрд кубометрів", - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними "Оператора ГТС", у березні 2020 року в Україну імпортували 1,3 млрд кубометрів - це більш ніж удвічі (на 670 млн кубометрів) перевищує імпортні обсяги березня 2019 року.

"Станом на сьогодні, усі імпортні обсяги блакитиного палива надходять виключно з країн ЄС. Україна не імпортує газ з РФ", - підкреслили в компанії.

Економічна правда