США надасть 16 мільярдів фінансової допомоги постраждалим від коронавірусу фермерам

Американська влада надасть фінансову допомогу фермерам, які зіштовхнулися із труднощами поставок своїх товарів на ринки у розмірі 16 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

За словами сенатора Джона Хувена, фінансову допомогу для фермерів розподілять наступним чином:

тваринництво - 9,6 млрд дол;

розведення великої рогатої худоби - 5,1 млрд дол;

свинарство - 1,6 млрд дол;

молочна промисловість - 2,9 млрд дол.

Допомога надаватиметься у розмірі до 250 тис дол на одного фермера або організацію.

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