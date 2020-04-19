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США надасть 16 мільярдів фінансової допомоги постраждалим від коронавірусу фермерам

Неділя, 19 квітня 2020, 15:37
 

Американська влада надасть фінансову допомогу фермерам, які зіштовхнулися із труднощами поставок своїх товарів на ринки у розмірі 16 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters.   

За словами сенатора Джона Хувена, фінансову допомогу для фермерів розподілять наступним чином:

  • тваринництво - 9,6 млрд дол;
  • розведення великої рогатої худоби - 5,1 млрд дол;
  • свинарство -  1,6 млрд дол;
  • молочна промисловість - 2,9  млрд дол.

Допомога надаватиметься у розмірі до 250 тис дол на одного фермера або організацію.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів США  збирає заявки  від малого бізнесу для виплати понад 1,8 мільярди доларів за новою програмою захисту оплати праці.

Сенат США прийняв законопроєкт про виділення $2,2 трильйони для стимулювання економіки через пандемію коронавірусу.

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США Держрибагентство

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