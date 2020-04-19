США надасть 16 мільярдів фінансової допомоги постраждалим від коронавірусу фермерам
Неділя, 19 квітня 2020, 15:37
Американська влада надасть фінансову допомогу фермерам, які зіштовхнулися із труднощами поставок своїх товарів на ринки у розмірі 16 мільярдів доларів.
Про це повідомляє Reuters.
За словами сенатора Джона Хувена, фінансову допомогу для фермерів розподілять наступним чином:
- тваринництво - 9,6 млрд дол;
- розведення великої рогатої худоби - 5,1 млрд дол;
- свинарство - 1,6 млрд дол;
- молочна промисловість - 2,9 млрд дол.
Допомога надаватиметься у розмірі до 250 тис дол на одного фермера або організацію.
Нагадаємо:
Міністерство фінансів США збирає заявки від малого бізнесу для виплати понад 1,8 мільярди доларів за новою програмою захисту оплати праці.
Сенат США прийняв законопроєкт про виділення $2,2 трильйони для стимулювання економіки через пандемію коронавірусу.
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