За час карантину офіційна кількість безробітних збільшилась на третину
Кількість офіційно зареєстрованих безробітних протягом карантину зросла на третину - до 400 тис осіб.
Про це повідомила начальник управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інна Бондіні, передає Інтерфакс-Україна.
"На сьогодні статус безробітного мають близько 400 тис людей, з них допомогу із безробіття отримують понад 340 тис осіб", - сказала Бондіні.
За її словами, за час карантину кількість зареєстрованих безробітних зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
"Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття ухвалило рішення, що протягом карантину мінімальна допомога із безробіття збільшена для незастрахованих осіб і на період карантину становить 1 тис грн", - додала вона.
Бондіні також зазначила, що в базі даних служби зайнятості є 51 тис вакансій, а кожен п'ятий на обліку служби знаходить роботу.
Нагадуємо:
За місяць карантину кількість безробітних в Україні зросла на 1-1,3 млн та становить 2,5-2,8 мільйонів людей.
Станом на 7 квітня 2020 року по допомогу через безробіття до центрів зайнятості звернулись 364 тисячі осіб - на 13% більше, ніж на 7 квітня минулого року.
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