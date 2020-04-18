За час карантину офіційна кількість безробітних збільшилась на третину

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних протягом карантину зросла на третину - до 400 тис осіб.

Про це повідомила начальник управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інна Бондіні, передає Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні статус безробітного мають близько 400 тис людей, з них допомогу із безробіття отримують понад 340 тис осіб", - сказала Бондіні.

За її словами, за час карантину кількість зареєстрованих безробітних зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття ухвалило рішення, що протягом карантину мінімальна допомога із безробіття збільшена для незастрахованих осіб і на період карантину становить 1 тис грн", - додала вона.

Бондіні також зазначила, що в базі даних служби зайнятості є 51 тис вакансій, а кожен п'ятий на обліку служби знаходить роботу.

Нагадуємо:

За місяць карантину кількість безробітних в Україні зросла на 1-1,3 млн та становить 2,5-2,8 мільйонів людей.

Станом на 7 квітня 2020 року по допомогу через безробіття до центрів зайнятості звернулись 364 тисячі осіб - на 13% більше, ніж на 7 квітня минулого року.