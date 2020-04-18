Всі розділи
Укр / Рус

Польща продовжила легальне перебування українцям

Субота, 18 квітня 2020, 13:32
 

Польський уряд продовжив легальне перебування українцям, які знаходяться в країні за біометричними паспортами, термін дії яких закінчився з моменту оголошення Польщею стану епідемії.

Про це повідомила у прес-релізі компанія з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

В рамках програми з порятунку польської економіки "Антикризовий щит", вступив в силу закон, який дозволяє іноземцям легально перебувати 30 днів в Польщі після закінчення епідемії без необхідності подавати заяви на тимчасове посвідчення на проживання.

"Закінчення терміну перебування за біометричними паспортами в рамках безвізового руху було однією з головних причин масового виїзду українців після запровадження стану епідемії. Трудові мігранти турбувалися, що їх депортують, якщо вони перевищать термін перебування в країні", - зазначив власник Gremi Personal Євген Кириченко. 

За його словами, рішення польської влади заспокоїть українських трудових мігрантів та спонукатиме українців залишитися і шукати варіанти, як закріпитися в Польщі.

Нагадуємо:

Станом на 17 березня, близько 4% українців, які працюють в Польщі, залишило країну з моменту оголошення про закриття польсько-українського кордону. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Польща

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Уряд Польщі виділить на підтримку бізнесу ще 22 мільярди євро 8 квітня 2020, 18:44
Кордон України і Польщі можна буде перетнути лише на авто і тільки у 2 пунктах пропуску 6 квітня 2020, 16:00
Польський бізнес скаржиться на брак українських працівників, їх виїхало 12%  1 квітня 2020, 11:44
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!