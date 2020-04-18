Польща продовжила легальне перебування українцям

Польський уряд продовжив легальне перебування українцям, які знаходяться в країні за біометричними паспортами, термін дії яких закінчився з моменту оголошення Польщею стану епідемії.

Про це повідомила у прес-релізі компанія з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

В рамках програми з порятунку польської економіки "Антикризовий щит", вступив в силу закон, який дозволяє іноземцям легально перебувати 30 днів в Польщі після закінчення епідемії без необхідності подавати заяви на тимчасове посвідчення на проживання.

"Закінчення терміну перебування за біометричними паспортами в рамках безвізового руху було однією з головних причин масового виїзду українців після запровадження стану епідемії. Трудові мігранти турбувалися, що їх депортують, якщо вони перевищать термін перебування в країні", - зазначив власник Gremi Personal Євген Кириченко.

За його словами, рішення польської влади заспокоїть українських трудових мігрантів та спонукатиме українців залишитися і шукати варіанти, як закріпитися в Польщі.

Нагадуємо:

Станом на 17 березня, близько 4% українців, які працюють в Польщі, залишило країну з моменту оголошення про закриття польсько-українського кордону.