Туристичні витрати в Європі скоротилися на 68%

У березні витрати туристів в Європі через пандемію коронавирусу знизилися на 68,4%.

Про це повідомляє Business insider з посиланням на аналітиків UBS

"У порівнянні з березнем минулого року витрати туристів в Європі знизилися на 68,4%, при цьому витрати китайських мандрівників впали на 84,6%. Найбільш сильно постраждала Італія, де витрати впали на 96%. Очікується, що в квітні інші країни досягнуть її рівня ", - пише видання.

UBS також зазначає, що серед найбільш постраждалих в цій ситуації - продавці люксових товарів і послуг. Продажі брендів Chanel, Gucci і Louis Vuitton впали на 78% у річному обчисленні.

Нагадуємо:

Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO) назвала туризм найбільше постраждалою галуззю через коронавирус і переглянула прогноз по кількості туристичних поїздок у 2020 році в бік зниження.

Збитки світової туристичної галузі через спалах коронавірусу наразі становлять 600 млн доларів, за підсумками 2020 року збитки можуть зрости до 1 трлн доларів.