Через коронавірус туристична галузь може зазнати 1 трильйона доларів збитків — дослідження

Збитки світової туристичної галузі через спалах коронавірусу наразі становлять 600 млн доларів, за підсумками 2020 року збитки можуть зрости до 1 трлн доларів.

Про це заявив голова Інституту Світового туристичного форуму Булут Бахчі.

Бахчі підкреслив, що 50 мільйонів людей по всьому світу, які працюють у туристичному секторі, можуть втратити роюоту.

За його словами, світовий ринок туризму у середньому генерує 1,7 трлн доларів щорічно, а внаслідок спалаху коронавірусу економічні втрати уже досягли 600 млн доларів.

"Ми вважаємо, що збиток до кінця року сягне щонайменше 1 трлн доларів. У секторах, пов'язаних з туризмом, загальні економічні втрати можуть становити до 5 трлн доларів", - підкреслив Бахчі.

Він додав, що фахівці у сфері туризму мають зосередитись на останньому кварталі 2020 року і повинні розглядати скорочення штату як останній варіант.

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