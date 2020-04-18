В Міненергетики не планують кадрових змін в енергосекторі

Джерело: Міненерго

В.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець не планує на даний момент кадрових змін в енергосекторі.

Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

"З приводу кадрових призначень, Ольга Буславець заявила, що поки не планує ніяких змін, в той же час очікує активної роботи всіх структурних підрозділів та повної взаємодії підприємств", - йдеться у повідомленні.

За її словами, термінове вирішення системних проблем в енергетиці є питанням національної безпеки. Вона також розраховує на перегляд підприємствами своїх витрат та економію коштів.

"Стабільність роботи енергосистеми та забезпечення споживачів електроенергією - основне наше завдання. Крім того, час підприємствам переглянути витрати та включити режим економії", - зазначила в.о. міністра.

Нагадуємо:

Кабмін на позачерговому засіданні 16 квітня звільнив з посади в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Віталія Шубіна та призначив на цю посаду Ольгу Буславець.

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