За тиждень Нацбанк поповнив резерви на 67,5 мільйонів доларів

Національний банк із 13 до 17 квітня виходив на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями, і купив 67,5 мільйонів доларів

Про це повідомляють дані регулятора.

На цьому тижні Нацбанк не продавав валюту.

Минулого тижня НБУ купив 327,7 млн дол,а продав - 44,5 млн дол.

Нагадуємо:

17 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,09 гривні за долар.

Як повідомлялося, з 30 березня до 3 квітня НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 248 млн дол, тоді як у березні він витратив на підтримку гривні 2,2 млрд дол.

Загалом із початку року Нацбанк купив до резервів 1,858 млрд дол, а продав - 2,749 млрд дол.

Економічна правда