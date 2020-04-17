Голова Фонду держмайна про ОГХК: є 16 потенційних покупців

Фонд держмайна разом із правоохоронцями не допустить рейдерського захоплення державного підприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" і завершить процеси залучення інвестора через приватизацію.

Про це заявив голова Фонду Дмитро Сенниченко.

"Сьогодні зранку відбулася спроба попереднього менеджменту АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" на чолі з О. Гладушко отримати контроль над стратегічною державною компанією.

Історично ця компанія була розплідником корупції, стосовно попереднього менеджменту заведено кілька кримінальних справ НАБУ на суму збитків близько 13 млн доларів США", - зазначив Сенниченко.

За його словами, ОГХК - флагман великої приватизації, є 16 потенційних покупців - відомих компаній з усього світу.

Нагадаємо:

Фонд державного майна вдень 17 квітня повідомляв про рейдерське захоплення ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

У прес-службі ФДМУ пояснили, що до офісу ОГХК приходив колишній менеджмент підприємства на чолі з екс в.о голови Олександром Гладушком, які намагалися продовжити свою роботу, показуючи рішення Господарського суду м. Києва від 16 квітня про їх неправомірне звільнення.

У Фонді вважають таке "поновлення" є незаконним, і через це викликали поліцію для фіксації задіяних осіб. Згодом ексменеджмент ОГХК покинув приміщення офісу.

(Гладушко - колишній в.о голови ОГХК, замість якого ФДМУ 19 лютого призначив нового в. о. - Михайла Макарова. Ще через місяць ФДМУ припинив повноваження Гладушко, як першого заступника. Нинішній менеджмент підприємства готує ОГХК до приватизації - ЕП).

У Фонді зазначають, що вживатимуть усіх заходів для повернення ситуації у законне русло. Наразі робота офісу підприємства поновлена.

Економічна правда