НБУ: Ціни на продукти повернулись до нормального рівня

Ажіотажний попит на продукти, який розпочався після запровадження карантинних обмежень, закінчився, ціни на деякі категорії продуктів повернулись до нормального рівня.

Про це у відеозверненні заявила заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

"Сплеск цін, який ми відмічали після введення карантину на окремі групи товарів, такі як м'ясо, крупи, засоби медичного захисту, був пов'язаний з ажіотажним попитом та тимчасовим скороченням пропозиції. У квітні ціни прийшли до свого нормального рівня", - підкреслила Рожкова.

За її словами, рівень інфляції в Україні залишається достатньо низьким, незважаючи на ажіотажне зростання цін.

Нагадаємо:

З 15 квітня на період надзвичайної ситуації уряд Дениса Шмигаля повертається до державного регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби.

Економічна правда