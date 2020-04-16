НБУ: Ціни на продукти повернулись до нормального рівня
Ажіотажний попит на продукти, який розпочався після запровадження карантинних обмежень, закінчився, ціни на деякі категорії продуктів повернулись до нормального рівня.
Про це у відеозверненні заявила заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
"Сплеск цін, який ми відмічали після введення карантину на окремі групи товарів, такі як м'ясо, крупи, засоби медичного захисту, був пов'язаний з ажіотажним попитом та тимчасовим скороченням пропозиції. У квітні ціни прийшли до свого нормального рівня", - підкреслила Рожкова.
За її словами, рівень інфляції в Україні залишається достатньо низьким, незважаючи на ажіотажне зростання цін.
Нагадаємо:
З 15 квітня на період надзвичайної ситуації уряд Дениса Шмигаля повертається до державного регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби.
Економічна правда
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