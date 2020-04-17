Фінансовий комітет ВР розгляне "антиколомойський" закон 21 квітня

У вівторок, 21 квітня, відбудеться засідання Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, на якому розглянуть закон № 2571-д про урегулювання механізмів банківської діяльності.

Про це у Facebook повідомив нардеп, заступник голови Комітету Ярослав Железняк - він оприлюднив порядок денний засідання, яке пройде в режимі відеоконференції.

Железняк зазначив, що єдине питання порядку денного - закон про банки.

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Нагадуємо:

16 квітня Верховна Рада проголосувала у другому читанні і в цілому законопроєкт про внесення змін до свого регламенту. У фракції СН повідомляли, що це пришвидшить розгляд "антиколомойського" законопроєкту до декількох годин.

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.

Економічна правда