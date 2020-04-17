ЗМІ назвали кандидатів на голову Ощадбанку, Пишний може покинути посаду

Андрій Пишний

Рекрутингова компанія Pedersen&Partners сформувала лонг-ліст кандидатів на посаду голови правління державного Ощадбанку.

Про це Liga.net повідомив співрозмовник в банківських колах, інформацію підтвердило високопоставлене джерело в держструктурах.

У розширений список увійшли діючий СЕО банку Андрій Пишний, фіндиректор банку Santander Polska Олександр Крупченко, екс-СЕО сербського Komercijalna banka Beograd Олександр Пікер, директор департаменту торгового фінансування Укргазбанку Геннадій Хелемський, ексголова правління Універсал Банку Дмитро Кузьмін, ексфіндиректор Allianz Russia Алекс фон Гляйх, експерший заступник голови правління Ощадбанку Денис Кірєєв.

23 квітня рекрутер відбере трійку "фіналістів" конкурсу.

5 березня Ощадбанк оголосив конкурс на посаду голови правління.

Серед стратегічних завдань нового топ-менеджера банк вказав нарощування кредитування, зокрема малого та середнього бізнесу, продовження оптимізації мережі відділень, розвиток IT-напрямку, скорочення портфеля непрацюючих кредитів.

Нагадуємо:

У серпні 2019 року Нацбанк відхилив кандидатури більшості членів наглядової ради Ощадбанку, які почали роботу в червні.

Одна з причин - процедура переобрання головою банку Андрія Пишного без оголошення конкурсу.

Також регулятор вказував на конфлікт інтересів у одного з членів наглядової ради - Шевкі Аджунера (одночасно головував в наглядових радах Ощадбанку і клієнтах банку Укренерго та "Укрзалізниці").

Аджунер судиться з НБУ і вже здобув перемогу в першій інстанції.

Пишний був призначений керівником Ощадбанку у березні 2014 року.

До цього працював на посадах заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони, першого заступника голови правління "Ощадбанку".

Є близьким соратником екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

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