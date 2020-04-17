Курс валют: гривня зміцнюється, але курсові коливання залишаються сильними

16 квітня на міжбанківських валютних торгах гривня зміцнювалася, але вихід на ринок великих гравців ситуативно створював тиск на національну валюту.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,26 - 27,29.

За даними Finance.ua, за день долар подешевшав на міжбанку на 17 копійок – з 27,28/27,32 до 27,11/27,15 гривень, але ринок як і раніше залишається повністю залежним від ситуативних курсових завдань і дій невеликої кількості гравців.

"Через карантин ринок дуже "обмілів", і навіть в період бюджетних платежів у клієнтів основну скрипку на торгах грають нерезиденти і представники фінансових компаній, що займаються торгівлею цінними паперами, а часто і просто валютними спекуляціями", - пише видання.

Офіційний курс гривні зміцнився на 2 копійки, встановившись на 17 квітня на рівні 27,20 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,15.

Економічна правда